В Доме офицеров ЗВО почтили память жертв Великой отечественной войны в День памяти и скорби

У входа в Дом офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге прошла мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие началось с торжественного молебна.

Участники акции почли память жертв Великой Отечественной войны в ходе Всероссийской минуты молчания. У парадного входа работала выставка, подготовленная сотрудниками Музея истории войск Западного военного округа, в экспозицию которой вошли личные вещи советских воинов, найденные поисковиками на месте боев, оружие, настоящий пограничный столб, пулемёт Максима и легендарный автомобиль ГАЗ-АА – «полуторка». Внутри здания участники и гости мероприятия смогли посетить передвижную выставка книг и газет времён Великой Отечественной войны. Во время акции все желающие могли поставить свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и сделать запись в Книге памяти.

Музыкальные композиции для жителей Санкт-Петербурга исполнили духовой военный оркестр, юнармеец Арсений Линник, Елена Таникова, Ольга Фаворская и хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы. Закончилось мероприятие коллективным исполнением легендарной «Ладоги» - песни, написанной в годы блокады Ленинграда, в декабре 1942 года бойцами и командирами 526-ой отдельной роты связи.