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Питерец.ру » Общество » В Доме офицеров ЗВО пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби

В Доме офицеров ЗВО пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Доме офицеров ЗВО пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби

22 июня на ступенях Дома офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие начнётся с торжественного молебна. Во время акции все желающие смогут поставить свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и сделать запись в Книге памяти.

Традиционно память жертв Великой отечественной войны будет почтена Всероссийской минутой молчания. У парадного входа начнёт свою работу выставка, подготовленная сотрудниками Музея истории войск Западного военного округа, на которой будут представлены личные вещи советских воинов, найденные поисковиками на месте боев, оружие, настоящий пограничный столб, пулемёт Максима и легендарный автомобиль ГАЗ-АА – «полуторка».  Внутри здания откроется передвижная выставка книг и газет времён Великой Отечественной войны.

В радиопередаче прозвучат записанные в разные годы и любимые многими поколениями военные песни в исполнении Эдуарда Хиля, Александра Розенбаума, Нины Ургант, Клавдии Шульженко, Марка Бернеса и Детского хора радио и телевидения. Концертную программу откроют 23-й военный оркестр, юнармеец Арсений Линник, а продолжат Елена Таникова, Ольга Фаворская и хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы. Закончится мероприятие коллективным исполнением легендарной «Ладоги» - песни, написанной в годы блокады Ленинграда, в декабре 1942 года бойцами и командирами 526-ой отдельной роты связи.

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