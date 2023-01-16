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Световое шоу в Кировске – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Световое шоу – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда

Хроника блокады Ленинграда и операции «Искра» предстанут на фасаде здания Дома культуры города Кировска 18 января в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда.

«Сюжет проекционного представления погрузит зрителей в атмосферу того трагического времени, напомнит о легендарном подвиге жителей и защитников Ленинграда, их героизме, отваге и о великой Победе в той страшной войне», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Световое шоу в формате 3D покажут 18 января в 17.30 и 19.30. 

Почетными гостями станут жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители молодежных и патриотических общественных организаций, а также жители Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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