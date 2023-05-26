В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда

На Пискарёвском мемориальном кладбищем прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина», памятной плите уроженцам Новосибирской области, погибшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, и мемориалу «Вечный огонь». В церемонии приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В годы Великой Отечественной войны на защиту нашего города встали воины со всей страны. Мы свято храним память о всех защитниках Ленинграда. Во время блокады из осаждённого Ленинграда в Новосибирск было эвакуировано 128 тысяч человек. Столица Сибири радушно приняла их, и этого мы тоже никогда не забудем», – сказал Александр Беглов.

Андрей Травников также оставил памятную запись в Книге почётных гостей Пискаревского кладбища.

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Памятная плита воинам-новосибирцам на Пискарёвском кладбище была открыта 28 мая 2009 года к 65-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

В Новосибирске расположен мемориал «Аллея блокадников», посвящённый подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. На памятных пилонах Аллеи нанесены названия ленинградских предприятий и организаций, эвакуированных в Новосибирскую область.