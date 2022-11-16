В Гатчине покажут кино о немецко-фашистском геноциде

Документальное кино и короткометражные ролики о немецко-фашистской оккупации СССР в годы Великой Отечественной войны представят 21 и 22 ноября в Гатчине на кинофестивале «Дорогами памяти и славы».

Кинофестиваль в Гатчине проходит в рамках Международного научно-практического форума «Без срока давности».

21 ноября в кинотеатре «Победа» в 18.00 покажут документальный фильм «Без срока давности. Из объятий смерти», а также видеопрезентацию национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».

22 ноября программу фестиваля в кинотеатре «Победа» продолжат следующие кинопоказы: в 10.00 – «Без срока давности. До последнего имени…», в 11.30 – «Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой» и в 13.15 – «Крым, кровью умытый». Также пройдут показы фильмов «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети» в 15.30 и «Без срока давности. Эшелоны смерти» в 17.00.

Все документальные ленты созданы на основе реальных событий, а сценарии разработаны с помощью редких исторических материалов, рассекреченных архивных документов, научных работ историков и архивистов. Героями документальных фильмов стали участники событий.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.