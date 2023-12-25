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Питерец.ру » Культура » Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации

Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
27 декабря 12.00 открытие выставки малоизвестной работы Рериха после реставрации

27 декабря в 12.00 - представление малоизвестного широкой публике  эскиза Н.К. Рериха "Гонец". Представленная на выставке работа, возрождённая петербургскими реставраторами, происходит из собрания Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина. Открытие выставки будет сопровождаться  прямой трансляцией с алтайским музеем.

Эскиз «Гонец» петербургская публика увидит впервые. Работа представляет замечательный этап становления Н. К. Рериха-живописца. Реставрация этой забытой работы подарила возможность познакомиться с ранним творчеством Н. К. Рериха и внесла новый материал в исследование «славянской симфонии» художника.

Возможно, она представляет собой подготовительный эскиз к дипломной композиции 1897 года. Сцена, представленная на эскизе, словно предшествует сюжету картины «Гонец. Восстал род на род», где гонец приближается к городу, чтобы сообщить тревожную весть. Первый план отдан водной поверхности, в которой отражается берег, окутанный лесом. Вся сцена погружена в полумрак, в котором контрастно выделяются фигура «гонца» в лодке и светлые участки, отражение облаков на первом плане и треугольник неба над силуэтами елей. Тональный ритм выстраивает движение по диагонали, от левого нижнего угла в глубь работы, следуя этой диагонали, мы замечаем фигуру монаха, его силуэт будет повторяться в образах отшельников серии «Sancta».

Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. (В.О., 18-я, л., д.1) Справки и аккредитация: +7 921 906 91 60

Выставка будет работать до 28.01.2024.

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