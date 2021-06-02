В Музее-институте семьи Рерихов 4 июня открывается выставка «Держава Рериха». Это центральная часть одноименного межмузейного проекта, участниками которого стали Музей-институт семьи Рерихов (организатор), Государственный музей искусства народов Востока, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе (Монголия), Псково-Изборский объединённый музей-заповедник.

Выставка «Держава Рериха» содержит 42 подлинных полотна Н.К. Рериха. Экспозиция состоит из четырёх тематических разделов, где представлены фигуры исторических и религиозных деятелей, художественные символы и архетипы, мифологические персонажи и памятники искусства России, Запада, Востока. Живопись дополняют информационные материалы, редкие издания, фотографии, открытки, рассказывающие об истории создания Пакта Рериха.

Название проекту и выставке дал очерк Леонида Андреева, в котором писатель называет многогранное творчество Николая Рериха «державой, коей он единственный царь и повелитель». С любовью исследовавший русскую, европейскую и восточную культуры, художник воплотил их лучшие достижения в своем творчестве. Выставка продлится до 15 августа.