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Питерец.ру » Культура » Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»

Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Выставка  «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»

Это вторая выставка масштабного научно-экспозиционного проекта, главная цель которого – знакомство широкого круга зрителей с разными аспектами творческого пути С. Н. Рериха, поиском нового языка для выражения главной идеи его творчества – запечатления живой силы красоты.

Демонстрируются эскизы и наброски к известным работам и картинам, которые так и не были написаны. 44 работы из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк), представлены совместно с 18 работами - станковыми полотнами из собрания Государственного музея Востока (Москва).  Это позволяет увидеть движение творческого замысла художника от линии к законченному полотну. На выставке представлены четыре основных направления  творчества С. Н. Рериха: пейзаж, портрет, жанровая живопись и натюрморт. Работы выполнены в разные годы и разных техниках. (Выставка работает до 4 июля)

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