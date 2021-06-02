Выставка  «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»

Это вторая выставка масштабного научно-экспозиционного проекта, главная цель которого – знакомство широкого круга зрителей с разными аспектами творческого пути С. Н. Рериха, поиском нового языка для выражения главной идеи его творчества – запечатления живой силы красоты.

Демонстрируются эскизы и наброски к известным работам и картинам, которые так и не были написаны. 44 работы из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк), представлены совместно с 18 работами - станковыми полотнами из собрания Государственного музея Востока (Москва). Это позволяет увидеть движение творческого замысла художника от линии к законченному полотну. На выставке представлены четыре основных направления творчества С. Н. Рериха: пейзаж, портрет, жанровая живопись и натюрморт. Работы выполнены в разные годы и разных техниках. (Выставка работает до 4 июля)