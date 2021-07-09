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Питерец.ру » Культура » Выставка «Алатас – Белый камень»

Выставка «Алатас – Белый камень»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Выставка «Алатас – Белый камень» посвящена деятельности книгоиздательства «Алатас», основанного Николаем Константиновичем Рерихом и Георгием Дмитриевичем

Выставка «Алатас – Белый камень» посвящена деятельности книгоиздательства «Алатас», основанного Николаем Константиновичем Рерихом и Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым. Экспозиция подготовлена Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул, Алтайский край). Уникальные документальные материалы из фондов Барнаульского музея дополнены фотографиями из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и экспонатами из собрания Музея-института семьи Рерихов.  

Первая встреча Н.К. Рериха и Г.Д. Гребенщикова состоялась в Париже в 1923 году. Н.К. Рерих, будучи уже известным художником, открывшим в США музей и школу объединённых искусств, разглядел незаурядный писательский талант и деятельный характер Георгия Дмитриевича Гребенщикова. Близкими оказались и их взгляды. Рерих, видевший будущее в гармоничном объединении культур Запада и Востока, отводил важнейшую роль в этом деле России, Сибири, Алтаю. Выходец с Алтая, Гребенщиков называл в числе своих предков калмыков и алтайских ханов, а свою жизнь он посвятил поддержанию русской культуры во всех уголках мира. Совместное издательство Рериха и Гребенщикова, получившее название «Алатас» (в пер. «Белый камень»), было основано в Париже в январе 1924 года, а затем перенесено в США. За 40 лет работы было выпущено несколько десятков книг, брошюры на русском и английском языках, учебники, открытки, плакаты. Издательство имело отделения в Нью-Йорке, Париже, Риге, Харбине (делами последнего заведовал родной брат Николая Рериха Владимир). Большинство образцов этой печатной продукции в наши дни стало настоящими раритетами. На выставке представлены почти все издания книг «Алатаса», среди которых труды Г.Д. Гребенщикова («Гонец», «Егоркина жизнь», «Чураевы» и др.) и Н.К. и Е.И. Рерихов («Держава Света», «Сердце Азии», «Пути Благословения» и др.), а также сочинения А.М. Ремизова, К.Д. Бальмонта, Ивана Алексеевича Сикорского (отца авиаконструктора И.И. Сикорского). (Выставка работает с 14 июля до 17 октября).

14.07.21 в 15.00 - открытие выставки «Алатас – Белый камень».

Музей-институт семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1)

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