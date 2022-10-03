Выставка "Звезда героя" посвящена 120-летию известного ученого -востоковеда Юрия Николаевича Рериха. В составе экспозиции - предметы из фондов Музея-института семьи Рерихов, Государственного Музея Востока, Музея Николая Рериха (Нью-Йорк), частных собраний, а также редкие фотографии из отдела кинофотоматериалов Государственной Третьяковской галереи. Юрий Николаевич Рерих выдающийся ученый, монголист, востоковед, путешественник. После возвращения на Родину в 1957 г. Ю.Н. Рерих взрастил поколение незаурядных ученых-востоковедов и внес огромный вклад в возрождение востоковедения в СССР. Разделы выставки показывают зрителям жизненный путь творца – от самого детства до зрелого возраста, раскрывая такие темы как семейное воспитание, образование, научная деятельность. Украшением экспозиции являются работы Николая Рериха, среди них эскиз картины, посвященной старшему сыну - «Звезда героя», серия «Чингисхан» и другие, а также тибетские танки, походный алтарь, тибетские шахматы из собрания Ю. Н. Рериха. Выставка будет открыта для посетителей до 11 декабря. Аккредитация и справки по тел.: +7 921 906 91 60. Елена Медведева.

Открытие выставки "Звезда героя" 6 октября в 16.00

Санкт-Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов (18-я л. В.О., д.1).