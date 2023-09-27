Усадьба Рериха готовят к рестоврации

В усадьбе Николая Рериха в Изваре отреставрируют училищный дом и амбар. Объекты культурного наследия на территории музея-усадьбы имеют статус регионального значения.

«Будет отреставрирован училищный дом с домовой церковью — проектно-сметная документация по сохранению объекта разработана и уже проходит экспертизу. Приведем в порядок фасады главного дома, документация будет подготовлена до конца этого года, а сами работы выполним в следующем году. Планируем также отреставрировать амбар — контракт на проектирование заключен, а сам проект будет готов в конце следующего года», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Справка

Усадьба Николая Рериха в Изваре — первый в России музей, посвященный художнику. Мемориальная экспозиция находится в доме, где Николай Константинович прожил 26 лет.