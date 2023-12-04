В музее семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д. 1) открылась выставка "Держава Света", приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося художника, философа, общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. Справки по тел.: +7 921 906 91 60

Представлены более 150 полотен Николая Рериха. Многие работы из фондов Государственного музея Востока петербургский зритель увидит впервые. Например, гималайские этюды Николая Рериха.

Название выставке дал сборник статей Николая Константиновича Рериха "Держава Света", впервые выпущенный в 1931 году. В книге затрагиваются темы разных мировых культур, на этих же идеях сложилась и выставка. Зритель найдет на ней и русско-европейский раздел, и сюжеты, посвященные культуре Монголии, Тибета, Ирана, Китая, Японии, Индии. Представлена знаменитая архитектурная серия Николая Рериха, выполненная художником во время его поездки по древнерусским и прибалтийским городам. Многие из этих работ неизвестны широкому зрителю. Впервые привезены в Петербург из Государственного музея Востока (Москва) картины "Зов", "Книга жизни" и "Похитители огня". Последнее полотно, с загадочным сюжетом, имеет несколько трактовок исследователей. Оно тематически связано с работой "Грозный или Ангел Последний" - ключевым экспонатом выставки, рассказала куратор выставки, заместитель директора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова: "Это полотно Рерих написал в двух вариантах - первый раз он обратился к этому образу накануне Первой мировой войны, а второй раз - когда шла Вторая мировая война. У нас на выставке находится последний вариант- 1942 года. Именно на этот сюжет Рерих обращает отдельное внимание в очерке "Держава Света". В облике Ангела узнается иконописный образ Спаса Благое Молчание. Об этом пишет Рерих и обращает внимание на борьбу света и тьмы, на слом старого порядка и болезненное рождение нового, где возрождающим началом становиться красота и культура. Культура и есть Держава Света".

Впервые в музее представлено очень большое количество гималайских этюдов "мастера гор" Николая Рериха – 51 работа. Многие широкая публика еще не видела, отметила куратор выставки, заместитель директора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова: "Мы пошли на эксперимент и развесили картины так, что создается эффект присутствия в этом удивительном уголке земли. Это необыкновенное воздействие - как будто сам попадаешь куда-то высоко в горы. Этюды Рериха абсолютно неповторимы - каждый из них фиксирует особое состояние природы. При этом они не сливаются во что-то однообразное, а напротив - многократно усиливают эффект от просмотра и создают прекрасную гармонично звучащую симфонию, рассказывающую об этих священных горах".

Представлены и эскизы к театральным работам Рериха, пейзажные зарисовки, этюды к картинам. Например, эскиз к работе "Саракха - Благая Стрела" (1925), дает полное представление о картине, которая находится сейчас в частной коллекции. Выставка дополнена предметами из собрания Музея-института семьи Рерихов.

Выставка создана совместно с Государственным музеем Востока (Москва).