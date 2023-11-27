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Питерец.ру » Культура » Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»

Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андрея Шатилова

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андрея Шатилова, который в своих работах обращается к социальным и ностальгическим темам в сказочно-сюрреалистическом исполнении

  • Злободневные, «жизненные» картины, нашедшие уже множество поклонников в Сети
  • Авторская техника, дополненная аппликациями из газет и журналов, которая подчеркивает суть изображения
  • Художник-музыкант, барабанщик и меломан, что отражается в живописных сюжетах

Андрей Шатилов, еще будучи подростком, не только занимался рисованием, но и с удовольствием играл на барабанах в музыкальных группах, которые он создавал вместе с друзьями. Это было настоящей радостью для соседей в их пятиэтажном доме. Шатилов говорит, что его увлечение рисованием и музыкой создало свой собственный, закрытый идеализированный мир. Это отражается в его работах и по сей день: несмотря на серьезные и сложные темы, которые он изображает на своих картинах, его живопись всегда пронизана элементами сказочности и сюрреализма. Зрители справедливо называют работы Андрея Шатилова "жизненными", потому что они отражают актуальные проблемы и вызывают отклик в сердцах людей.

Его живопись давно завоевала популярность в Интернете. Многие люди знакомы с его работой "Московская молитва", где карта метро становится нимбом для уставшей женщины. Для художника сама идея является наиболее важной. Он вынашивает ее в течение нескольких недель, и если она не забывается, то становится основой для полностью проработанного сюжета, который он воплощает на холсте.

Андрей Шатилов постоянно обращается к социальным темам, что приближает его к передвижникам, художникам XIX века, которые также занимались отражением современной реальности и проблем своего времени. Он продолжает эту традицию в своем искусстве. Кроме того, Шатилов разработал собственную технику, которую он назвал App.Art (где "App" означает "аппликация"). В этой технике он использует руками разорванные фрагменты газет и журналов, где текст подчеркивает суть изображения. Он также вносит элементы App.Art в традиционную технику "холст, масло", как, например, на картинах "Поехали! (Мы берем тебя с собой)". На этой работе дети, следуя за кем-то, тянут на реставрацию разбитую статую Гагарина.

В дальнем плане можно увидеть дома, выполненные в технике App.Art, которые одновременно являются лозунгами, подчеркивающими смысл картины. Дети вынуждены взрослеть на фоне "старших", которые бездумно играют в снежки и катают гигантский снежный шар, подобно Сизифу.

Андрей Шатилов. Обществоведение

Даты проведения выставки: 01 декабря 2023 — 03 марта 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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Источник: Эрарта
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