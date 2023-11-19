Выставка Андрея Попова «ПОвороты» в Эрарте

В петербургском музее Эрарта открылась вторая персональная выставка Андрея Попова, известного художника-карикатуриста. Первая выставка прошла в стенах музея в 2019 году, и с тех пор работы Попова стали еще более популярны в Интернете. Произведения Попова сложно назвать карикатурами в привычном смысле этого слова. Они больше похожи на философские притчи, в основе которых лежит гротеск и абсурд. Автор исследует в них важные вопросы о жизни, обществе и человеке. На выставке представлены работы, созданные за последние годы. В них отражены события и настроения современной эпохи. Так, одна из работ изображает человека, который пытается удержать мир на своих плечах. Эта картина может быть истолкована как метафора современного человека, который чувствует на себе груз ответственности за происходящее в мире. Другая работа изображает двух людей, которые стоят на краю пропасти. Один из них пытается спасти другого, но тот не хочет ему помогать. Эта картина может быть истолкована как метафора одиночества и отчуждения в современном мире. Попов использует различные техники в своих работах, включая акварель, пастель, масло и акрил. Он создает свои произведения от руки, что придает им особую выразительность.

Выставка Андрея Попова «ПОвороты» будет проходить в музее Эрарта до 21 января 2024 года.