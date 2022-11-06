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Питерец.ру » Культура » Выставка «Последний титан»

Выставка «Последний титан»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Андрея Карташова

Музей Эрарта представляет выставку Андрея Карташова, где зритель сможет глазами художника взглянуть на нашего современника — человека эры потребления и последнего титана эпохи герое.

Эпоха героики эллинской мифологии и гладиаторов вспыхнула закатным заревом голливудских экранов в 1980–90-х. Песнь о последнем герое эры патриархальной маскулинности, еще не поверженном железным каблучком феминизма, живописец Андрей Карташов транслирует через образ Арнольда Шварценеггера. С полотен художника он всякий раз рассказывает нам новую притчу, выступая то в роли Сизифа, вкатывающего камень к вершинам возможного, то в образе Дон Кихота, сражающегося за зеленую энергию ветряков.

Выставка «Последний титан» — это высказывание не столько о личности, сколько о времени. Точнее, о стыке времен, когда старые герои уходят, уступая место новым. По мнению художника, это движение в культуре циклично: «Реальность, недавно способная на триумф воплощения, гимн телесности, уходит на дно, медленно покрываясь слоем ила отходов эпохи потребления и цифровой ржавчиной…»

Андрей Карташов
Последний титан
30 ноября 2022 — 26 февраля 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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