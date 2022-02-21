Выставка «Принадлежность»

Музей Эрарта представляет выставку Александра Кабина, чья живопись выражает щемящее чувство принадлежности к Северу, своему роду и истории страны.

Несколько лет назад Александр Кабин со своей семьей переехал из Северодвинска в деревню под Ярославлем. Хотя северный аскетизм всегда был стержнем работ Кабина, художник признается, что только после переезда смог ощутить себя по-настоящему северным человеком, стал острее чувствовать свою принадлежность северной природе, местам, где родился и сформировался (отсюда и название выставки). Перемещение с географической окраины в центр дало новый толчок творчеству. Сам художник говорит, что теперь его живопись меньше основана на реальности, но больше — на эффектах памяти.

Инженерное образование помогло Александру Кабину спроектировать и построить под Ярославлем дом — самобытный, как и живопись автора, он отличается от традиционных краснокирпичных соседей своим задумчиво-серым цветом. И если раньше из окна мастерской был виден типовой многоэтажный двор, который вы можете заметить в работе «1 декабря», то сейчас — много неба и поле, заросшее борщевиком. Но в мастерской, как и раньше, лежат советские фотоальбомы, повествующие о жизни простых граждан, рассказывающие истории их семей и родных мест. Кадры и фрагменты этих непохожих судеб Александр Кабин выхватывает из небытия и фиксирует на холсте — в его работах угадываются традиционные групповые советские фотографии.

Александр Кабин говорит: «Художник — часть исторического пласта, часть общего процесса. По работам художника всегда можно составить впечатление о периоде, когда они создавались. Одна из миссий художника — быть летописцем своего времени. Я пытаюсь охватывать тот срез времени, в котором нахожусь». Кабин стремится сформулировать архетип российской жизни, который, несмотря на развитие цивилизации, остается прежним. Художник совмещает пространственные и временные координаты так, чтобы получить узнаваемый и одновременно вечный образ с четкой географической привязкой.

Это уже третья персональная выставка Александра Кабина в музее Эрарта. Вы также можете видеть работы автора в постоянной экспозиции музея.

Александр Кабин. Принадлежность

Даты проведения выставки: 23 февраля 2022 — 29 мая 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург