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Питерец.ру » Культура » Выставка «Технологический миф»

Выставка «Технологический миф»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается персональная выставка живописных работ Эда Медера «Технологический миф».

24 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается персональная выставка живописных работ Эда Медера «Технологический миф».

Художник переосмысливает принципы классической живописи и возможности, явленные современным искусством. В его картинах торжествует надличностное: техницизм, космические пространства и протяженности, провалы, многомерные ловушки, нелинейные коридоры с оттенками нержавеющей стали.

Техногенное присутствует у Медера даже в натюрмортах и любимых им пейзажах: металлические отблески, геометрически выверенные тени. Свет вообще - главное выразительное средство мастера, с помощью которого он строит драматургию образов.

Как метко выразилась искусствовед Екатерина Павлова, в мире Эда Медера тонкая игра ума сочетается с профессиональной точностью выбора художественных средств и чувством пространства, сосредоточенностью и даже некоторой отстраненностью. В его картинах блики солнечных лучей в листве деревьев или струях воды переплетаются со сложным рисунком теней на снегу, отражаются в многослойности сумеречного фантастического мира старинных развалин.

По мнению самого автора, неотъемлемой частью каждой его работы становится название, которое раскрывает ту суть, которая, может быть, не всегда считывается в визуальном строе. Непростые и неясные сами по себе названия полотен Сценография, Проект III, Пятое взаимодействие, Теория хаоса позволяют нам, зрителям, хотя бы немного приподнять завесу и заглянуть в мир мастера, приобщаясь к философии современного искусства.

Так ли это? Приглашаем убедиться лично, посетив выставку картин Эда Медера «Технологический миф», которая продлится в музее АРТМУЗА до 2 октября.

Вернисаж состоится 24 августа, в 19.00.

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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