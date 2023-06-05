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Питерец.ру » Культура » Выставка «Алтай – души моей исток»

Выставка «Алтай – души моей исток»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток»

16 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток».

Большую часть жизни Василий Кукса провёл на Алтае. Естественно, что в его произведениях ощущается личное, сокровенное отношение к каждому уголку этого живописнейшего региона. Чувствуется, как глубоко художник с ним сроднился. Изображая горы, реки, леса, степи, автор говорит и о себе, раскрываясь через лирическое, вдумчивое переживание скромной красоты окружающего мира.

Алтайские пейзажи Василия Куксы привлекают нас не только правдивым, осязаемым изображением ландшафтов; в них есть манящая прелесть особого настроения, мечтательного и поэтического.

За художником закрепилось устойчивое мнение как о пейзажисте, что справедливо: новеллы о природе явно преобладают в его творчестве. Линия, к которой принадлежит искусство Василия Куксы, традиционно сильна и восходит к «пейзажу настроения», задуманному и разработанному ещё В. Д. Поленовым.

Пейзаж тематически разделяется у Василия Куксы на серии. Конечно, Алтаю, - и степному, знакомому и прочувствованному художником с детства, и горному, - посвящено большинство картин. Отдельно среди алтайских пейзажей может быть выделен городской и сельский пейзаж.

Выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток» продлится до 16 августа.
Вернисаж состоится 16 июня, в 19.00.
Как и на все выставки музея, вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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