3 ноября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем».

Что удивительно, это первое выступление наивного художника Рафаэля Оганесяна для петербургской публики. Имея за плечами значительный творческий багаж, - более трёх тысяч полотен, путешествия по многим городам России и Западной Европы с целью изучения секретов письма старых мастеров, богатый выставочный опыт на территории постсоветского пространства, в Северной столице автор представляет свои работы впервые.

Живопись Рафаэля Оганесяна – выражение индивидуального поэтического видения. Как для самодеятельного художника, для него не существует ни запретов, ни канонов, ни штампов. Здесь творчество – плод воображения, интуиции, проявление чистого «наития стихии». Отсюда видимая простота и непредвиденная оригинальность во всём – в выборе темы, композиционном размещении персонажей и совмещении сюжетных ситуаций, в отношении к перспективе и цветовой насыщенности.

Повод для написания картин самый разный. Это и желание откликнуться на происходящие события (наивная вездесущность – одно из замечательных качеств подобного творчества), и удовлетворение потребности в самореализации, и стремление выразить свои представления о мире и людях.

Обращаясь к забытым ценностям – непосредственности выражения чувств, единению искусства и морали, - Рафаэль Оганесян словно заново открывает простую формулу: «быть человеком обычным, настоящим во всей полноте своих ощущений уже само по себе прекрасно». А творчество такого мастера – праоснова поэзии в мире, где сама естественность создает красоту. Его наивно-поэтические работы чисты и прекрасны, в них – взгляд мудрого человека на мир.

Пишет, как дышит, как живёт, тихо, скромно, СЕРДЦЕМ.

Выставка Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем» продлится до 25 января.

Вернисаж состоится 3 ноября, в 19.00.

Вход везде и всегда свободный.