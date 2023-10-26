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Питерец.ру » Культура » Выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем»

Выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем». 

3 ноября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем». 

Что удивительно, это первое выступление наивного художника Рафаэля Оганесяна для петербургской публики. Имея за плечами значительный творческий багаж, - более трёх тысяч полотен, путешествия по многим городам России и Западной Европы с целью изучения секретов письма старых мастеров, богатый выставочный опыт на территории постсоветского пространства, в Северной столице автор представляет свои работы впервые. 

Живопись Рафаэля Оганесяна – выражение индивидуального поэтического видения. Как для самодеятельного художника, для него не существует ни запретов, ни канонов, ни штампов. Здесь творчество – плод воображения, интуиции, проявление чистого «наития стихии». Отсюда видимая простота и непредвиденная оригинальность во всём – в выборе темы, композиционном размещении персонажей и совмещении сюжетных ситуаций, в отношении к перспективе и цветовой насыщенности. 

Повод для написания картин самый разный. Это и желание откликнуться на происходящие события (наивная вездесущность – одно из замечательных качеств подобного творчества), и удовлетворение потребности в самореализации, и стремление выразить свои представления о мире и людях. 

Обращаясь к забытым ценностям – непосредственности выражения чувств, единению искусства и морали, - Рафаэль Оганесян словно заново открывает простую формулу: «быть человеком обычным, настоящим во всей полноте своих ощущений уже само по себе прекрасно». А творчество такого мастера – праоснова поэзии в мире, где сама естественность создает красоту. Его наивно-поэтические работы чисты и прекрасны, в них – взгляд мудрого человека на мир.

Пишет, как дышит, как живёт, тихо, скромно, СЕРДЦЕМ.

Выставка Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем» продлится до 25 января.

Вернисаж состоится 3 ноября, в 19.00.

Вход везде и всегда свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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