29 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает».

Вернее было бы сказать, что выставка расцветает, - бутоны, лепестки, соцветия здесь на каждом полотне! И повсюду царит романтика и чувственность: экспозиция полностью оправдывает своё поэтичное название. Кажется, это именно то, чего так не хватало петербургской публике.

Мечтательность, воздушность, полётность пронизывают всё творчество Анны Ляховской; через них она постигает окружающий мир. Переосмыслив произведение Уильяма Шекспира, ставшее для неё постоянным источником вдохновения, художница создала серию живописных полотен с позитивным финалом истории юной Офелии: героиня заслуживает любовь и исполнение мечты. Визуальное стало воплощением не реальности, а мира идеального, существующего лишь в грёзах.

Атмосфера выставки полна переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств и мимолётных впечатлений. Выражение вечно недостижимых и часто мистических идей, образов мечты и красоты становится целью и одновременно содержанием экспозиции.

Почувствуйте эфемерное движение чувств и души в ярких цветах и красках, погрузитесь во внутренний мир бессознательного, мир сновидений и фантазий о несбыточном!

Выставка «Там, где Офелия мечтает» продлится до 26 октября.

Вернисаж состоится 29 августа, в 19.00.

Вход традиционно свободный.