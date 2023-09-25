Пианист Борис Березовский выступит в Петербургской филармонии 26 сентября, в программе – Бетховен, Прокофьев и Мендельсон

«Питерец.ру» уже неоднократно сообщал о выступлениях пианиста Бориса Березовского в филармонии, и вот победитель 9-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1990) снова порадует любителей классической музыки своим концертом.

26 сентября Борис Березовский, которого принято называть одним из самых востребованных пианистов мира, представит свой фортепианный вечер, где прозвучат произведения Бетховена (сонаты № 1,2, 3 и 5), Мендельсона, Прокофьева и вальс «Радость любви» Крейслера – Рахманинова. Прямо сейчас около полусотни билетов на этот концерт по цене 2500 и 3000 рублей ещё есть в продаже.

54-летний Березовский охарактеризован в анонсе на сайте филармонии, как «один из крупнейших российских пианистов». Идея программы – «разбавить» сонаты Бетховена музыкой других авторов. Первый концерт цикла состоялся 13 сентября в Москве.

Выступление Березовского 26 сентября станет одним из первых филармонических концертов в 103-м сезоне. Вслед за всемирно известным пианистом Березовским в Большом зале филармонии состоятся концерты сопрано Хиблы Герзмава (27 сентября), органиста Александра Фисейского (28 сентября) и Академического симфонического оркестра под управлением Николая Алексеева (30 сентября).