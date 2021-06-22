ента новостей

16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Закрытие сезона филармонии

Закрытие сезона филармонии

0
70
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Филармония
Первый сезон завершает выступлением Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Николая Алексеева

Первый сезон, проходящий под знаком столетнего юбилея, Петербургская филармония завершает выступлением Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Солист – один из самых востребованных российских пианистов Борис Березовский.

«...Его игра отличается невероятной техникой и глубоким звуком, изумительной "летучестью" и потрясающе красивым пиано. Бесспорно, он – истинный последователь великой русской фортепианной школы», – отмечал обозреватель журнала Gramophone.

Борис Березовский регулярно выступает с крупнейшими оркестрами мира, среди которых Нью-Йоркский и Берлинский филармонические, Филадельфийский симфонический, Лондонская «Филармония» и Симфонический оркестр Би-Би-Си, Мюнхенский филармонический оркестр и Симфонический оркестр Радио Франкфурта, Национальный оркестр Датского радио и Филармонический оркестр Осло, Оркестр Концертгебау, Национальный оркестр Франции и многие другие. Исполнитель отмечен сотрудничеством с такими дирижерами как Юрий Темирканов, Шарль Дютуа, Эндрю Литтон, Антонио Паппано, Владимир Ашкенази, Александр Лазарев, Михаил Плетнев, Дмитрий Китаенко, Александр Рудин и многими другими.

В исполнении пианиста прозвучит Концертная фантазия Чайковского – одно из самых необычных произведений композитора в этом жанре. Свобода в построении его формы считывается уже из названий частей – Quasi Rondo и «Контрасты»: совместное звучание оркестра и рояля в них сменяется продолжительными сольными виртуозными фрагментами. Премьеру Фантазии в 1885 году осуществил Сергей Танеев: в Москве она прозвучала под управлением Макса Эрдманнсдерфера, в Петербурге, тоже с участием Танеева, – под управлением Ганса фон Бюлова в Зале Дворянского собрания (ныне - Большой зал Филармонии) в 1886 году. Также в этот вечер Заслуженный коллектив России исполнит монументальную Вторую симфонию Рахманинова: второе обращение к симфоническому жанру последовало через долгие десять лет после сокрушительного провала Первой симфонии – в течение нескольких мучительных лет после него композитор не мог сочинять. Содержание Второй симфонии, чья премьера прошла с безоговорочным успехом, формулируют как размышление о родине, выраженное со страстной лирической экспрессией.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

1 июля, четверг 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический

симфонический оркестр филармонии

Дирижёр- Николай Алексеев

Солист – Борис Березовский

Чайковский. Концертная фантазия для фортепьяно с оркестром

Источник: Филармония
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-04-2021, 16:01
Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
2-06-2021, 16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
21-10-2020, 15:53
В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский
23-03-2021, 19:16
Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии». К 90-летию коллектива
9-12-2020, 15:07
Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена
1-02-2021, 15:56
5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
Вчера, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
368
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
416
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
478
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх