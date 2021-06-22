Закрытие сезона филармонии

Первый сезон, проходящий под знаком столетнего юбилея, Петербургская филармония завершает выступлением Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Солист – один из самых востребованных российских пианистов Борис Березовский.

«...Его игра отличается невероятной техникой и глубоким звуком, изумительной "летучестью" и потрясающе красивым пиано. Бесспорно, он – истинный последователь великой русской фортепианной школы», – отмечал обозреватель журнала Gramophone.

Борис Березовский регулярно выступает с крупнейшими оркестрами мира, среди которых Нью-Йоркский и Берлинский филармонические, Филадельфийский симфонический, Лондонская «Филармония» и Симфонический оркестр Би-Би-Си, Мюнхенский филармонический оркестр и Симфонический оркестр Радио Франкфурта, Национальный оркестр Датского радио и Филармонический оркестр Осло, Оркестр Концертгебау, Национальный оркестр Франции и многие другие. Исполнитель отмечен сотрудничеством с такими дирижерами как Юрий Темирканов, Шарль Дютуа, Эндрю Литтон, Антонио Паппано, Владимир Ашкенази, Александр Лазарев, Михаил Плетнев, Дмитрий Китаенко, Александр Рудин и многими другими.

В исполнении пианиста прозвучит Концертная фантазия Чайковского – одно из самых необычных произведений композитора в этом жанре. Свобода в построении его формы считывается уже из названий частей – Quasi Rondo и «Контрасты»: совместное звучание оркестра и рояля в них сменяется продолжительными сольными виртуозными фрагментами. Премьеру Фантазии в 1885 году осуществил Сергей Танеев: в Москве она прозвучала под управлением Макса Эрдманнсдерфера, в Петербурге, тоже с участием Танеева, – под управлением Ганса фон Бюлова в Зале Дворянского собрания (ныне - Большой зал Филармонии) в 1886 году. Также в этот вечер Заслуженный коллектив России исполнит монументальную Вторую симфонию Рахманинова: второе обращение к симфоническому жанру последовало через долгие десять лет после сокрушительного провала Первой симфонии – в течение нескольких мучительных лет после него композитор не мог сочинять. Содержание Второй симфонии, чья премьера прошла с безоговорочным успехом, формулируют как размышление о родине, выраженное со страстной лирической экспрессией.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

1 июля, четверг 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический

симфонический оркестр филармонии

Дирижёр- Николай Алексеев

Солист – Борис Березовский

Чайковский. Концертная фантазия для фортепьяно с оркестром