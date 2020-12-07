В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский

Программу из сочинений композиторов-романтиков Заслуженный коллектив России исполнит под управлением Димитриса Ботиниса, солист – один из самых востребованных российских пианистов Николай Луганский.

В первом отделении прозвучит Второй фортепианный концерт Шопена: его премьера, осуществленная двадцатилетним автором в Варшаве, возвела феноменально одаренного композитора и пианиста в статус национального героя. Этот же концерт звучал на первом выступлении музыканта в Париже – городе, в котором ему предстояло провести вторую половину жизни. Дебют собрал виднейших представителей артистического мира, в том числе – Мендельсона и Листа, успех был безоговорочным. Поскольку сочинение было создано для гастрольного тура, целью которого было упрочить репутацию молодого Шопена, в нем немало эффектов, виртуозности и внешнего блеска, тем больший эффект производит вторая часть, хранящая свежесть и искренность первого чувства. «У меня, может быть, к несчастью, уже есть свой идеал, которому я, не перемолвившись с ним ни словом, преданно служу уже полгода, о котором мечтаю, которому посвящаю Адажио моего Концерта», – писал юный Шопен другу, имея ввиду Констанцию Гладковскую – свою первую любовь, одаренную певицу, с которой, покинув в 1830-м году родную Польшу, расстался навсегда.

12 декабря, суббота 20:00 Большой зал

Заслуженный коллектив России академический Симфонический оркестр филармонии

Дирижёр - Димитрис Ботинис

Солист – Николай Луганский

Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Р.Штраус. “Метаморфозы” для двадцати трех струнных

“Кавалер розы”, сюита из оперы

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+