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Питерец.ру » Культура » Концерт к 100-летию Филармонии

Концерт к 100-летию Филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
В Большом зале Петербургской филармонии под управлением одного из самых востребованных и харизматичных дирижеров мира Владимира Юровского

7 ноября в Большом зале Петербургской филармонии под управлением одного из самых востребованных и харизматичных дирижеров мира Владимира Юровского выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, солистка – сопрано Светлана Создателева. Концерт войдет в цикл «Российские и зарубежные оркестры и ансамбли», приуроченный к первому юбилейному сезону Петербургской филармонии: в июне 2021 года старейшая концертная организация страны отметит столетие. Цикл открылся 10 октября выступлением Михаила Плетнева и Российского национального оркестра. 

В исполнении Государственного академического симфонического оркестра прозвучит Седьмая симфония Бетховена, а также «Зигфрид-идиллия» Вагнера и фрагменты оперы Вагнера «Гибель богов» в редакции Альфонса Аббасса. 

Концерт станет возвращением коллектива и дирижера на сцену Петербургской филармонии после долгого перерыва: последнее их выступление здесь состоялось в 2012 году, в программе Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Следующее выступление Госоркестра запланировано в текущем же концертном сезоне: оно должно состояться в мае 2021 года.

7 ноября, суббота 19:00. Большой зал Филармонии

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+


Источник: Филармония
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