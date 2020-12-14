Николай Луганский – всемирно известный пианист, один из самых ярких российских музыкантов – посвящает сольную программу в Большом зале филармонии памяти Александра Ведерникова, чей скоропостижный уход потряс музыкальный мир в конце октября.

Дирижер неоднократно выступал на сцене Большого зала Петербургской филармонии – как с филармоническими коллективами, так и с Оркестром Большого театра и Симфоническим оркестром и хором Михайловского театра, который недавно возглавил. Следующее выступление Александра Ведерникова в Большом зале должно было состояться в феврале 2021 года, планировалось, что это будет совместная программа с Николаем Луганским: увы, этому не суждено осуществиться.

На концерте, посвященном памяти музыканта, прозвучат две поздние сонаты Бетховена, в том числе последняя, Соната №32, в которой на смену бурной драматической первой части приходит медленная Arietta – вариации, настолько созерцательные и отрешенные от предшествующих тревог, что Антон Рубинштейн, например, сравнивал их с полетом в облака и вознесением души в высшие сферы, а Борис Асафьев писал о «прозрачных, как небесная синева» гармониях и трепетных трелях, окружающих последнее проведение темы. Также в программу вечера вошли «Эстампы» Дебюсси – звуковые зарисовки трех образов, связанных с национальными культурами Китая, Испании и Франции, и Этюды-картины Рахманинова, в том числе из написанного в 1917 году опуса 39 – последнего, созданного композитором до отъезда из России, куда ему не было суждено вернуться.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

19 декабря 20:00 Большой зал филармонии

Фортепианный вечер

Николай Луганский

Бетховен. Сонаты №№ 30, 32

Дебюсси. «Эстампы»

Рахманинов. Этюды-картины из соч. 33, 39