Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена

Крупнейшие российские музыканты – Борис Березовский, Александр Рудин и Никита Борисоглебский – исполнят с Академическим симфоническим оркестром Тройной концерт Бетховена – композитора, 250-летие со дня рождения которого отмечает в этом году весь музыкальный мир. Также в этот вечер в исполнении Бориса Березовского прозвучат оба фортепианных концерта Листа. Концерт пройдет без дирижера.

В течение последних сезонов Борис Березовский исполнил без дирижера концерты Шопена, Брамса, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича, его творческими партнерами в этих программах становились Российский национальный оркестр, Уральский академический филармонический оркестр, в начале ноября пианист дебютировал в таком формате с Заслуженным коллективом России. Критика сравнивала эти выступления с покорением Эвереста и называла творческим подвигом и смелым экспериментом.

«Я не считаю себя дирижером, но думаю, что игра с оркестром – это как камерная музыка в большом масштабе. И главный вопрос – почему квинтет играет без дирижера, а оркестр обязательно с дирижером. Это чисто творческий эксперимент, – говорил Борис Березовский в одном из интервью, – Концерты Бетховена, например, играются без дирижера, а можно ли пойти дальше, и играть так Шопена, Брамса, Стравинского, Чайковского? Эксперимент показал, что можно. Конечно, кому-то это нравится, кому-то нет. Но стало ясно, что без дирижера можно играть сложнейшие произведения, и мне, как музыканту, этот эксперимент очень интересен. Мне так удобнее играть и самое главное – получаешь огромное удовольствие от такого музицирования. Для меня при таком исполнении гораздо быстрее происходит контакт, потому что внутри оркестра я лучше чувствую музыкальную фактуру. Оркестранты лучше слышат меня, а я их».

13 декабря 20:00 Большой зал филармонии

Академический симфонический оркестр филармонии

Борис Березовский фортепиано

Никита Борисоглебский скрипка

Александр Рудин виолончель

(программа исполняется без дирижера)

Бетховен. Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром

Брамс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+