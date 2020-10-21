В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский

Один из самых востребованных пианистов мира, Борис Березовский исполнит с Заслуженным коллективом России фортепианные концерты Шопена, Прокофьева и Шостаковича. Концерт пройдет без дирижера и станет первым выступлением Бориса Березовского в таком формате на сцене Петербургской филармонии.
В течение последних сезонов пианист исполнил без дирижера концерты Шопена, Брамса, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича, его творческими партнерами в этих программах становились Российский национальный оркестр, Уральский академический филармонический оркестр. Критика сравнивала эти выступления с покорением Эвереста и называет творческим подвигом и смелым экспериментом.
Концерт № 1 Шопена – один из двух концертов композитора, оба они были им написаны в двадцать лет, их премьерные исполнения – с автором за роялем – состоялись в 1830-м году в Варшаве, они вошли в число последних выступлений Шопена на родной польской земле. Концерт № 1 Прокофьева (1911) также был создан двадцатилетним автором и впервые исполнен им же. Партитура удостоилась противоречивых отзывов – от «К черту всю эту музыку футуристов!» до «Какая свежесть, какой темперамент и самобытность!», сегодня она – неотъемлемая часть мирового фортепианного репертуара. Концерт № 2 был написан Шостаковичем для сына Максима, который и осуществил премьеру в 1957 году в Большом зале Московской консерватории.
Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии
Возрастная категория: 6+
4 ноября, среда 20:00. Большой зал
Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии
Солист – Борис Березовский (концерт проходит без дирижера)
Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Прокофьев. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром