В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский

Один из самых востребованных пианистов мира, Борис Березовский исполнит с Заслуженным коллективом России фортепианные концерты Шопена, Прокофьева и Шостаковича. Концерт пройдет без дирижера и станет первым выступлением Бориса Березовского в таком формате на сцене Петербургской филармонии.

В течение последних сезонов пианист исполнил без дирижера концерты Шопена, Брамса, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича, его творческими партнерами в этих программах становились Российский национальный оркестр, Уральский академический филармонический оркестр. Критика сравнивала эти выступления с покорением Эвереста и называет творческим подвигом и смелым экспериментом.

«Я не считаю себя дирижером, но думаю, что игра с оркестром – это как камерная музыка в большом масштабе. И главный вопрос – почему квинтет играет без дирижера, а оркестр обязательно с дирижером. Это чисто творческий эксперимент, – говорил Борис Березовский в одном из интервью, – Концерты Бетховена, например, играются без дирижера, а можно ли пойти дальше, и играть так Шопена, Брамса, Стравинского, Чайковского? Эксперимент показал, что можно. Конечно, кому-то это нравится, кому-то нет. Но стало ясно, что без дирижера можно играть сложнейшие произведения, и мне, как музыканту, этот эксперимент очень интересен. Мне так удобнее играть и самое главное – получаешь огромное удовольствие от такого музицирования. Для меня при таком исполнении гораздо быстрее происходит контакт, потому что внутри оркестра я лучше чувствую музыкальную фактуру. Оркестранты лучше слышат меня, а я их».

Концерт № 1 Шопена – один из двух концертов композитора, оба они были им написаны в двадцать лет, их премьерные исполнения – с автором за роялем – состоялись в 1830-м году в Варшаве, они вошли в число последних выступлений Шопена на родной польской земле. Концерт № 1 Прокофьева (1911) также был создан двадцатилетним автором и впервые исполнен им же. Партитура удостоилась противоречивых отзывов – от «К черту всю эту музыку футуристов!» до «Какая свежесть, какой темперамент и самобытность!», сегодня она – неотъемлемая часть мирового фортепианного репертуара. Концерт № 2 был написан Шостаковичем для сына Максима, который и осуществил премьеру в 1957 году в Большом зале Московской консерватории.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

4 ноября, среда 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии

Солист – Борис Березовский (концерт проходит без дирижера)

Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Прокофьев. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром