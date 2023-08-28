От Эзопа до Островского: Юбилей заслуженного артиста России Мурада Султаниязова

1 сентября 2023 года заслуженный артист России, актер театра «Буфф» Мурад Султаниязов празднует 60-летие. В театре «Буфф» Мурад Султаниязов служит с 1989 года и исполняет ведущие роли во всех знаковых спектаклях театра. Именно театр «Буфф», по мнению некоторых критиков, принес актеру успех, дипломы Фестиваля французской драматургии «Бронзовый Сирано» и Фестиваля юмора и сатиры «Золотой Остап» и самое главное – абсолютную любовь зрителей.

В честь своего дня рождения 1 сентября Мурад Султаниязов выйдет на сцену в лирической комедии «Если начать сначала…», в которой он не только исполняет главную роль, но и впервые вместе с актером театра «Буфф» Ильей Кузнецовым выступает в качестве режиссёра-постановщика. Юбиляра поздравят артисты театра «Буфф» – после спектакля на Основной сцене они готовят для актера сюрприз, который смогут посмотреть и зрители.

«Театр «Буфф» в моей жизни означает – всё. Здесь особые взаимоотношения в коллективе, иной подход к работе. Когда я пришел в театр, весь репертуар его составляли две концертные программы и один спектакль. Сегодня здесь огромный спектр названий, и мне удалось сыграть здесь роли, о которых можно только мечтать. Здесь мой дом» Мурад Султаниязов

Мурад Султаниязов – один из корифеев театра «Буфф». На данный момент актер исполняет на сцене родного театра 16 ролей. Творческий путь Мурад Султаниязов начал после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1984 году. Одни из его первых ролей в нашем театре, которые до сих пор не сходят с театральных подмосток – бесподобный романтик Казанова в мюзикле «Казанова в России», элегантный джентльмен Роберт Чилтерн в комедии «Идеальный муж» (2000), философ-жизнелюбец Дидро в спектакле «Распутник» (2001). Актер создал множество других знаковых образов: Городничего в бессмертной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (2010), зажиточного книгоиздателя Пьера Брошана в постановке «Ужин дураков» (2013), сюжет которой известен многим по одноименному голливудскому фильму, акулы шоу-бизнеса, продюсера в комедии «Ландыш серебристый» (2014) по киносценарию Г. Слуцки.

Мурад Султаниязов участвует во всех мюзиклах знаменитого композитора Максима Дунаевского, которые представлены в репертуаре театра «Буфф». Он исполняет роль влиятельного Крутицкого в постановке по пьесе А.Н. Островского «Дневник авантюриста» (2015), роль баснописца Эзопа в одноименном мюзикле, за исполнение которой был награжден Высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит», перевоплощается в жалкого подхалима секретаря Ласюрта в музыкальном спектакле «Коломба, или Бумажные розы» (2019) и горделивого сеньора Монтекки в мюзикле «Любовь. Чума. Верона» (2022).

Из последних работ артиста можно выделить роль честнейшего адвоката Герасима Порфирьевича Маргаритова в премьере «Островский#ЛЮБОВЬ» – образ, который в экранизации повести А.Н. Островского сыграл гениальный Иннокентий Смоктуновский, а на сцене театра «Буфф» его исполняет Мурад Султаниязов. В декабре репертуар актера пополнится еще одной главной ролью. Специально к его юбилею в театре «Буфф» состоится премьера авантюрной комедии Эрика Ассу «Крутые виражи». По сюжету главный герой Пьер остается один в огромной квартире – жена и ребенок уехали в отпуск. Он знакомится с девушкой, все идет по плану немолодого искателя приключений… Но незнакомка оказывается не той, за кого ее принимали.

Но кто же эта таинственная дама? Секрет и для зрителей, и для героя раскроется лишь в самом финале. Смешная и грустная история стареющего героя-любовника была написана Эриком Ассу специально для Алена Делона. В «Буффе» эту роль исполнит Мурад Султаниязов. Зрителей ждет изящный французский юмор, полная интриг и неожиданностей история и, конечно, обаятельная актерская игра самого юбиляра.