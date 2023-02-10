Партнерский проект «Школьная программка»: Классика в стиле «буфф»

В год 200-летия со дня рождения выдающегося драматурга Александра Николаевича Островского Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта пригласил Всероссийский музей А.С. Пушкина к участию в образовательном проекте под названием «Школьная программка».

В проект входят показы спектаклей по русской классике из репертуара театра. Теперь их дополнят также лекции, экскурсии и интерактивные занятия на площадках Всероссийского музея А.С. Пушкина. Партнерский проект ориентирован на старшеклассников и посвящен русской литературе XIX века.

В репертуаре театра «Буфф» 6 постановок по пьесам русских классиков: «Свадьба Кречинского» (А.В. Сухово-Кобылин), «Ревизор» (Н.В. Гоголь), «Пушкин. Наше всё!» (А.С. Пушкин), а также 3 постановки по пьесам Островского – «Всё тот же лес», «Дневник авантюриста», «Свои люди». Каждый из спектаклей представляет русскую классику в традициях «легкого жанра», сочетая музыку, танцы, юмор и иронию.

Постановка «Всё тот же лес» с декорациями заслуженного художника РФ Владимира Фирера удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга

«Золотой Софит» в номинации «Лучшая работа художника в драматическом театре». В мюзикле «Дневник авантюриста» зрители могут услышать музыку известного композитора Максима Дунаевского. В комедии «Свои люди» образы Островского обретают пластический рисунок и лейтмотивы. В рамках празднования 200-летия драматурга театр готовит премьеру еще одной пьесы Островского –«Поздняя любовь», в постановке художественного руководителя театра заслуженного артиста России Михаила Смирнова.

На спектаклях, участвующих в проекте, старшеклассники могут приобрести специальную «школьную программку» – универсальную шпаргалку, которая поможет подготовиться к экзаменам или написать итоговое сочинение. Программка включает краткую фабулу пьесы, историю ее создания, раскрывает ключевые темы произведения, помогая школьникам лучше понять идейный замысел автора и подумать над важными нравственными вопросами.

Занятия в Музее будут посвящены творчеству Пушкина и Островского и пройдут поочередно в Музее-Лицее, Музее-усадьбе Г.Р Державина, а также в Музее-квартире Н.А. Некрасова.

«Всероссийский музей А.С. Пушкина не мог не принять участие в этом проекте, потому что театр судьбоносно и биографически связан с нашими тремя героями – Г.Р. Державиным, А.С. Пушкиным и Н.А. Некрасовым. Державин с возрастом все большее предпочтение отдавал театру, писал пьесы, построил театр у себя в усадьбе. Пушкин обожал театр. Для него он не был просто элементом светской жизни, это была любовь. Некрасов стал тем, кем он стал благодаря театру, своей напряженной работе критиком и драматургом, автором водевилей, которые шли на сценах различных театров» Татьяна Борисовна Вергун заместитель директора Всероссийского музея А.С. Пушкина по развитию и музейной работе

Мероприятия проекта будут проходить ежемесячно. С афишей спектаклей и событий можно познакомиться на сайтах и в социальных сетях театра «Буфф» и Всероссийского музея А.С. Пушкина. Кроме того, в феврале в фойе театра также начнет работать «Буфф-лекторий», посвященный русской классике. Перед началом вечерних спектаклей зрителей ждут 20-минутные лекции, рассказывающие занимательные факты из истории создания пьес.