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Питерец.ру » Культура » В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года

В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГИСИ
В Российском государственном институте сценических искусств состоялся День открытых дверей

24 апреля в Российском государственном институте сценических искусств состоялся День открытых дверей, на котором были озвучены имена мастеров, набирающих курсы в этом году. Среди них:

 

заслуженный артист РФ Сергей Бызгу,

художественный руководитель Небольшого драматического театра Лев Эренбург,

художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа», народный артист РФ Владимир Рецептер,

лауреат премии «ТЭФИ» Наталия Серова,

заслуженный артист РФ, заслуженный работник культуры РФ Иван Благодер,

заслуженный артист РФ Мурад Султаниязов,

член Союза художников России Александр Стависский,

доценты Елена Важинская и Тамара Миронова,

исполнительный директор театра им. Ленсовета Эдуард Мираков,

заслуженный художник РФ Владимир Фирер,

заслуженный деятель искусств РФ Александр Чепуров, профессор, кандидат искусствоведения Елена Третьякова,

заслуженный деятель искусств РФ Вениамин Фильштинский,

профессор, доктор искусствоведения Константин Учитель.

  

Курсы-студии при театрах наберут художественные руководители Лев Эренбург (курс режиссеров драматического театра) и Владимир Рецептер (курс артистов драматического театра и кино).

Как и многие мастера этого года, сейчас руководят выпускными курсами Сергей Бызгу (набор артистов драматического театра и кино) и Иван Благодер (набор артистов и режиссеров музыкального театра). Спектакли этих мастерских сейчас входят в репертуар Учебного театра «На Моховой». 

На факультете театра кукол планируется сдвоенный курс актеров и режиссеров театра кукол под руководством Александра Стависского, а также курсы по специальностям, набор на которые осуществляется нерегулярно: «художник-технолог театра кукол» (руководитель Елена Важинская) и «художник-постановщик в театре кукол» (руководитель Тамара Миронова).

Продолжится сотрудничество РГИСИ с театром «Буфф», созданным Исааком Штокбантом (1925-2020) из выпускников театрального института. В этом году впервые наберет курс артист труппы театра Мурад Султаниязов. Он будет обучать артистов и режиссеров эстрады.

Целевой курс для иркутского театра-студии «Театр Пилигимов» наберет профессор, доктор культурологии Андрей Толшин. На курс также смогут поступить молодые люди из региона с перспективой дальнейшего трудоустройства в труппу театра.

На факультет сценографии и театральной технологии набор осуществят заведующие двумя кафедрами факультета Эдуард Мираков («художник-технолог сцены») и Владимир Фирер («художник-постановщик театра»).

Программы магистратуры:

«Театрально-экспертная деятельность», которая направленна на подготовку специалистов в области современного русского и зарубежного театра, историков сценических искусств (руководители Александр Чепуров и Елена Третьякова)

«Режиссер-педагог сценического искусства» – авторская программа Вениамина Фильштинского

«Куратор театральных программ» – в содружестве с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства под руководством Константина Учителя.

Источник: РГИСИ
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