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Питерец.ру » Культура » Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»

Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Буфф
20-21 декабря и 21-22 января в театре «Буфф» пройдет мировая премьера – спектакль «Любовь. Чума. Верона».

Кто из нас хоть раз не фантазировал и не мечтал придумать продолжение или счастливый финал любимой книги? Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскажет сиквел знаменитой на весь мир истории любви.

Драматург Григорий Горин предложил свою версию событий, которые могли бы произойти после трагической гибели Ромео и Джульетты. После похорон влюбленных герцог Веронский решает прекратить вражду между Монтекки и Капулетти, и предлагает двум семействам примириться. Как? Разумеется, сыграв свадьбу! Это предложение не вызывает восторга у семей, и они принимаются за поиски кандидатур по принципу «кто похуже и кого не жалко». Чем закончится эта трагифарсовая история?

Пьеса «Чума на оба ваших дома!» была написана Гориным в 1993 году.

«Это была моя давняя задумка — рассказать о том, что происходило в городе Вероне после трагической гибели Ромео и Джульетты. Ведь все сконцентрировали своё внимание на подростках, а вокруг них жили взрослые люди, которые про любовь знают гораздо больше. И мне, как взрослому человеку, было что сказать по этому предмету. Тема любви — первый стимул, заставивший меня размышлять о продолжении трагедии Шекспира».

Григорий Горин

Премьера пьесы состоялась в 1998 году на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Спектакль поставила ученица Марка Захарова Татьяна Ахрамкова. Это был невероятно зрелищный спектакль. В постановке играли легендарные советские артисты Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Николай Волков.

В театре «Буфф» пьеса Горина будет впервые поставлена в жанре мюзикла.  Музыку к премьере написал легендарный композитор Максим Дунаевский. Его песни из советских кинофильмов («Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль») знает и любит вся страна.

Режиссер спектакля заслуженная артистка России Вероника Козоровицкая, ученица основателя театра «Буфф» Иссака Штокбанта, представит свой авторский взгляд на трагикомедию известного драматурга:

«Идея поставить мюзикл по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваших дома» появилась еще в 2019 году. Тогда никто не мог подумать, что за этим последуют два года пандемии! На репетициях в 2021 году артисты понимающе улыбались: «Ну, понятно, для актуальности дописали реплики про всякие «маски» и «карантин»... Нет, мы ничего не дописывали, они там были! Фактически наши герои Антонио и Розалина — это те же Ромео и Джульетта, только — опытнее, старше, мудрее. Удастся ли им противостоять вражде кланов Монтекки и Капулетти и изменить предначертанный финал? По жанру наш спектакль — трагикомедия, но поскольку он поставлен в театре «Буфф», то приставка «траги» - завершится выходом в свет и надеждой, а «комедия» - по «буффовской» традиции, будет озорной, веселой и ироничной».

Вероника Козоровицкая

Лаконичные декорации и итальянские костюмы Яны Штокбант условны, но детали наполнены символами и, как всегда, в «Буффе», таят множество сюрпризов. В актерском составе мюзикла задействованы как корифеи труппы, это заслуженные артисты России Евгений Александров (герцог Веронский), Мурад Султаниязов (синьор Монтекки), Сергей Магиленич (синьор Капулетти), а главных героев комедии сыграют молодые звезды театра Виктория Заболотная (Розалина) и Вячеслав Семёнов (Антонио).

20-21 декабря, 21-22 января

Источник: Театр «Буфф»
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