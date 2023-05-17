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Питерец.ру » Культура » Серебряный век с театром «Буфф»: Театральная ночь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

Серебряный век с театром «Буфф»: Театральная ночь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Буфф
Серебряный век с театром «Буфф»: Театральная ночь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта выступит партнером Всероссийского музея А.С. Пушкина в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая в Музее-усадьбе Г.Р. Державина.

Программа приурочена к 280-летию со дня рождения Г.Р. Державина, прославленного литератора и важного государственного деятеля. Державин привнес в поэзию новаторские подходы, которые стали опорой для многих поколений русских поэтов. Заслуга нового прочтения и открытия Державина принадлежит Серебряному веку. Поэты начала XX столетия отдавали дань своему учителю, вдохновляясь его творческими экспериментами.

В залах Музея, Домашнем театре и в саду Усадьбы посетителей ждет театрализованная программа. В ней примут участие ученики заслуженного артиста РФ, актера театра «Буфф» М.А. Султаниязова, студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

«В прошлом году я набрал курс артистов эстрады в Российском государственном институте сценических искусств. Эстрада — жанр спорный и сложный. Здесь очень важен музыкально-драматический симбиоз. Этим я и пытаюсь делиться с ребятами и вижу, как они растут»

Мурад Султаниязов

В Музее-усадьбе Г.Р. Державина студенты факультета эстрады прочтут стихи поэтов Серебряного века: Валерия Брюсова, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Владислава Ходасевича. У зрителей будет возможность пройтись по парадным залам, посмотреть представление на сцене уникального Домашнего театра и, конечно, послушать стихи на пленэре — в саду Усадьбы.

«Мы уверены, что в итоге получится захватывающее действие, которое наполнит этот вечер новыми красками и эмоциями»

Елена Зырянова, заведующая пресс-отделом Всероссийского музея А.С. Пушкина

Выступления запланированы по сеансам: в 19:00, 20:00 и 21:00. Продолжительность каждого сеанса – 1 час. Билеты доступны к покупке на сайте «Ночи музеев».

Источник: Буфф
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