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Питерец.ру » Культура » ROOF FEST записал «Голос Петербурга»‎

ROOF FEST записал «Голос Петербурга»‎

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ROOF FEST
Музыкальный фестиваль ROOF FEST вместе с горожанами создал трек «Голос Петербурга»‎

В центре Петербурга прошла акция, в ходе которой каждый житель и гость города смог поучаствовать в записи специального трека. «Голос Петербурга» звучит фразами случайных прохожих, строчками городских поэтов, рэп- и хип-хоп импровизациями уличных музыкантов, сигналами проезжающих машин, лаем собак и ещё множеством отдельных звуков.

Идея поставить микрофон на улице и записать её голос появилась у музыкального фестиваля ROOF FEST. В конце августа на фестивале с большими сольными концертами выступят знаковые российские хип-хоп исполнители Thomas Mraz и Markul. Хип-хоп считается музыкой улиц, а услышать «Голос Петербурга»‎ уже можно в группе ВК фестиваля ROOF FEST.

Билеты на все концерты на сайте.

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, Лолиты, Жени Любич, Леонида Агутина а также Noize MC и многих других.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ROOF FEST
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