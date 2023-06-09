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Питерец.ру » Культура » Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Roof Fest
В Петербурге выступит легенда отечественного рока — Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы».

2 июля в Петербурге выступит легенда отечественного рока — Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы». На фестивале концертов на крыше ROOF FEST прозвучат главные хиты легендарных Nautilus Pompilius.

Вячеслав Бутусов – один из столпов и достойных патриархов российской музыки и российского рока. Его песни являются саундтреком не только культовых картин Алексея Балабанова, но и молодости нескольких поколений. При этом с распадом «Наутилуса» творческий путь Бутусова не прекращается. И сольно, и в составе различных коллективов, например, с группой «Ю-Питер» и с Deadушками, Вячеслав записывает такие хиты как «Настасья», «Девушка по городу» и другие любимые многими песни.

В новом сезоне ROOF FEST не пропустите выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». 2 июля проведите летний вечер на живописной крыше Roof Place у Финского залива под любимые песни, лучи летнего закатного солнца и бархатный голос Вячеслава Бутусова.

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят ЕЛКА, IOWA, Ева Польна, Лолита, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», MOT, Markul, Thomas Mraz и другие артисты.

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.

Источник: Roof Fest
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