Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023

Всегда жизнерадостная и яркая Лолита выступит в новом сезоне ROOF FEST. Одна из главных звезд отечественной поп-сцены выступит с большими сольными концертами в рамках фестиваля — 22 июля в Москве и 26 июля в Петербурге.

Каждая появление Лолиты — откровение, шокирующее публику оригинальностью и честностью. Одна из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-сцены ворвалась в нашу жизнь в составе дуэта «Академия», но певица навсегда запомнилась широкой публике именно благодаря смелым образам сильной женщины в мире слабых мужчин, всегда вдохновленной на новые подвиги. «На титанике», «По-другому», «Ориентация север», «Грустная танцую» — на крышах фестиваля ROOF FEST сразу в двух столицах Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.Билеты на концерт уже в продаже:Москва /Петербург

ROOF FEST – необычный летний мультижанровый фестиваль концертов на крыше, который пройдет в Петербурге и Москве. Этим летом ПНЕВМОСЛОН, Ева Польна,Элджей, Дима Билан, Saluki, Markul, Вячеслав Бутусов, Женя Любич и другие популярные исполнители выступят под открытым небом на площадках двух столиц.

Roof Fest — это петербургский атмосферный музыкальный проект, объединивший в своей концепции визитные карточки культурной столицы: бесконечные летние закаты, живую любимую музыку и, конечно, романтику крыш. За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 300 мероприятий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, «Сурганова и Оркестр», «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», «Би-2», Noize MC, Therr Maitz и многих других.

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следитьна сайте.

Концерт Лолиты в Петербурге

26 июля 2023 года в 20:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).