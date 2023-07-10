ента новостей

12:53
В саду Мариинского дворца состоялся молодёжный шахматный турнир под открытым небом
12:14
Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023
11:26
Задержанный за убийство в Ленобласти доставлен в УСБ Главка
10:15
Пожилая жительница Выборга перевела аферистам 2 млн рублей
09:55
В Петергофе задержали подозреваемого в разбое
08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
23:10
Российский теннисист Андрей Рублёв на Уимблдоне одолел родившегося в Гатчине Александра Бублика в пятисетовом матче-триллере
22:31
Футбольный «Зенит» обыграл «Фенербахче» с серии пенальти на Кубке PARI Премьер: Кержаков отбил два удара
10:19
Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены
22:53
Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7
20:28
Хоккейный вратарь Иван Федотов – снова в центре внимания: его контракт с ЦСКА может подорвать устои взаимоотношений КХЛ и НХЛ
20:20
В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку
12:16
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию
12:07
Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази
11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
11:39
В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица
11:09
В Тихвине задержали забившего оппонента доской на городском кладбище
09:40
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария»
22:45
Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым
18:16
Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу
16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
16:08
В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда
16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
15:15
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца
15:07
Во Фрунзенском районе дорожный конфликт завершился стрельбой
11:35
Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей
11:28
В Выборгском районе домушники из квартиры вынесли сейф с 2 млн рублей 10 тысячами нвро
11:00
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхт «Aurora Borealis» и «Аксиома»
23:13
31-летний шведский вратарь Юхан Матссон несомненно усилил оборону СКА
19:22
Марио Фернандес – новичок «Зенита», а недовольные этим трансфером есть не только в ЦСКА
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023

Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
-1
Фото:
ROOF FEST
Лолита выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2023

Всегда жизнерадостная и яркая Лолита выступит в новом сезоне ROOF FEST. Одна из главных звезд отечественной поп-сцены выступит с большими сольными концертами в рамках фестиваля — 22 июля в Москве и 26 июля в Петербурге.

Каждая появление Лолиты — откровение, шокирующее публику оригинальностью и честностью. Одна из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-сцены ворвалась в нашу жизнь в составе дуэта «Академия», но певица навсегда запомнилась широкой публике именно благодаря смелым образам сильной женщины в мире слабых мужчин, всегда вдохновленной на новые подвиги. «На титанике», «По-другому», «Ориентация север», «Грустная танцую» — на крышах  фестиваля ROOF FEST сразу в двух столицах Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.Билеты на концерт уже в продаже:Москва /Петербург
ROOF FEST – необычный летний мультижанровый фестиваль концертов на крыше, который пройдет в Петербурге и Москве. Этим летом ПНЕВМОСЛОН,  Ева Польна,Элджей, Дима Билан, Saluki, Markul, Вячеслав Бутусов, Женя Любич и другие популярные исполнители выступят под открытым небом на площадках двух столиц.
Roof Fest — это петербургский атмосферный музыкальный проект, объединивший в своей концепции визитные карточки культурной столицы: бесконечные летние закаты, живую любимую музыку и, конечно, романтику крыш. За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 300 мероприятий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, «Сурганова и Оркестр», «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», «Би-2», Noize MC, Therr Maitz и многих других.

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следитьна сайте.
Концерт Лолиты в Петербурге
26 июля 2023 года в 20:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ROOF FEST
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-06-2022, 15:24
Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST
9-06-2023, 15:29
Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге
13-07-2022, 16:21
Markul выступит с сольным концертом в Петербурге
9-06-2023, 15:19
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге
12-07-2022, 16:13
«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST
15-07-2022, 16:26
Ах Астахова выступит на ROOF FEST в Петербурге

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 08:57
В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся
0
179
8-07-2023, 11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
0
198
7-07-2023, 16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
0
167
7-07-2023, 16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
Наверх