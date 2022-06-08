Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST

24 июня Полина Гагарина выступит на фестивале концертов на крыше ROOF FEST. Певица исполнит как знакомые хиты с сольной концертной программы «Обезоружена», так и новый синглы.

Полина Гагарина — голос российской поп-сцены, узнаваемый и на мировом уровне. Сильный вокал, красочные костюмы и декорации, разнообразие стилей концертной аранжировки создают ощущение праздника на выступлениях певицы. Программа «Обезоружена» записана и в альбомной версии для музыкальных стримингов, однако именно в живом выступлении Полины Гагариной ощутимы её профессионализм и харизма, создающие представление об артистке.

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С июня по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят, 25/17, Ева Польна, Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов, Ах Астахова и другие артисты. В Москве состоятся концерты Теоны Контридзе, Евы Польна, Группы Фрукты, Риты Dakoты, Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.

Концерт Полины Гагариной пройдет в Петербурге:

24 июня 2022 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).