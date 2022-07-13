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Питерец.ру » Культура » Markul выступит с сольным концертом в Петербурге

Markul выступит с сольным концертом в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ROOF FEST
Markul даст долгожданный сольный концерт на ROOF FEST 2022 в Петербурге

Хип-хоп исполнитель Markul выступит на фестивале концертов на крыше ROOF PLACE в Петербурге 30 июля. Марк исполнит уже полюбившиеся хиты, а также представит композиции с нового альбома Sense Of Human.

Markul — российский хип-хоп артист и автор песен, чье творчество объединяет в себе мелодичный рэп и танцевальную музыку, а тексты песен ищут ответы на вечные вопросы об отношениях и поиске себя. 30 июля площадка ROOF PLACE соберет всех, кто соскучился по взрывным вечеринкам — Markul даст долгожданный сольный концерт с программой из не покидающих топ-чарты хитов и новых песен с последнего альбома  Sense of Human.

Билеты на концерт уже в продаже

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», Ах Астахова и другие артисты. В Москве состоятся концерты Группы Фрукты, Риты Dakoты, Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум, The Hatters, Noize MC, Леонида Агутина, Димы Билана.

Источник: ROOF FEST
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