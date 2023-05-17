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Питерец.ру » Культура » Леонид Агутин даст два больших сольных концерта на ROOF FEST в Петербурге

Леонид Агутин даст два больших сольных концерта на ROOF FEST в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Идеальный летний концерт на крыше в Петербурге... и не один! Леонид Агутин выступит сразу с двумя большими сольными концертами

Идеальный летний концерт на крыше в Петербурге... и не один! Леонид Агутин выступит сразу с двумя большими сольными концертами под открытым небом на фестивале концертов на крыше ROOF FEST 6 и 7 июня. И 6 июня уже sold out!
Леонид Агутин — один из самых популярных артистов на российской эстраде, автор десятков песен, ставших поистине народными, невероятно музыкальный харизматичный поэт-романтик. Он выделяется среди самых известных отечественных музыкантов тонким вкусом, своим неповторимым стилем, общепризнанным талантом, мастерством, мужским шармом и обаянием. Каждый его концерт – филигранное и чувственное представление, в котором публика проживает весь спектр эмоций от детского восторга под «Хоп-хей-ла-ла-лей» до щемящей грусти на «Сиреневой луне». Композиции, вдохновленные музыкой со всех концов света – настроение босса-новы, джаза, фанк, соула и даже рока воплощены в мастерских аранжировках и исполнены одним из лучших музыкальных коллективов страны - группой Эсперанто.
6 и 7 июня артист даст два больших концерта под открытым небом на ROOF FEST. Тот случай, когда отсиживаться дома нельзя! Встречать закат на живописной крыше Roof Place у Финского залива в любимом городе под песни Леонида Агутина – бесценно.
На концерт 6 июня все билеты проданы, билеты на 7 июня уже впродаже.

Концерты 12-го сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят IOWA, Ева Польна, Лолита, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», MOT, Markul, Thomas Mraz и другие артисты. А откроет сезон невероятная ЕЛКА большим концертом на крыше 31 мая.

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Полины Гагариной и Димы Билана.
За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте.
Леонид Агутин в Петербурге
6 июня 2023 г., начало в 20:00, двери в 18:30
7 июня 2023 г., начало в 19:00, двери в 17:30
Roof Place (Кожевенная линия, 30)
12+

Источник: Roof Fest
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