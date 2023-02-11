Фестиваль патриотической песни — в память о воинах-интернационалистах

XX межрегиональный фестиваль патриотической песни «Мы будем жить», посвященный предстоящему Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества проходит сегодня в Ленобласти, в Волосово.

В программе — солисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Смоленска, вместе с которыми на сцене выступят воины-интернационалисты.

Перед началом концерта участники, организаторы и представители общественных объединений примут участие в возложении цветов к мемориалу Воинам-интернационалистам.

В это же время фойе городского досугового центра «Родник» откроется выставка военно-исторических клубов и поисковых отрядов Ленинградской области— они представят найденные в ходе полевых работ артефакты времен Великой Отечественной войны. Здесь же развернется стендовая экспозиция о геноциде мирного населения Ленинградской области в период немецко-фашистской окккпации 1941-1944 годов, основанная на материалах проекта «Без срока давности».