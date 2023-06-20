ента новостей

16:07
Движение транспорта в Петербурге в период Международного военно-морского салона
16:03
В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным
16:01
Сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова выступит сегодня в Зале Мусоргского (Мариинский – 2) в 1-м туре конкурса Чайковского
15:56
Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках
15:54
В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО
15:51
Школьники Ленобласти отправляются по «Книжному пути»
15:29
На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд
15:17
Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе
13:12
График работы общественного транспорта Петербурга в период праздника "Алые паруса"
13:09
В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой
12:18
День открытой крыши на ROOF PLACE
12:15
Большой летний фестиваль Маркет у Моря в Севкабеле
11:53
В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной
11:47
В Тихвине задержали подозреваемого в краже с банковской карты пенсионера
11:26
Во Фрунзенском районе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе
10:52
В кластере «Остров фортов» прошел фестиваль «Паруса Кронштадта»
10:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:43
В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам
10:36
В Сосновом Бору подросток на питбайке въехал в дерево
10:11
В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм
10:00
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
09:50
В Московском районе годовалый малыш выпал из окна общежития
09:41
В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом
09:19
В музее АРТМУЗА открываются сразу две выставки, несущие отпечаток той самой digital-культуры
02:12
Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности
00:34
Валерий Гергиев и Денис Мацуев приняли участие в концерте, открывшем XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского
20:30
Двукратный Олимпийский чемпион, хоккеист Сергей Макаров отмечает 65-летний юбилей
18:59
Легендарную тюрьму «Кресты» в Петербурге превратят в общественно-деловой кластер
17:15
В петербургском колледже торжественно открыли «Парту Героя» в честь бойца спецназа Владимира Широкова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Школьники Ленобласти отправляются по «Книжному пути»

Школьники Ленобласти отправляются по «Книжному пути»

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Школьники Ленобласти ― победители проекта «Книжный путь-2023» отправились в путешествие по Ленинградской и Вологодской областям

Школьники Ленобласти ― победители проекта «Книжный путь-2023» отправились в путешествие по Ленинградской и Вологодской областям, чтобы помочь сверстникам осмыслить историю России и рассказать о судьбе своего рода.

Маршрут «Книжного пути-2023», главной темой которого в этом году стала «Встреча с предками» начинается сегодня, 20 июня, в музее-заповеднике «Старая Ладога». Здесь откроется читающий шатер под названием «У собственных истоков». 21 июня школьники посетят Череповец: в парк «Соляной сад» они откроют шатер «Мой род. Мое время. Мое пространство», а 22 июня лидеры чтений Ленинградской области пообщаются с читателями в Вологде ― в парке «Осановская роща» они организуют читательский шатер «Искусство и культура жить». Завершится путешествие 23 июня в Тихвине, где для читателей начнет работу шатер «Новое вокруг и впереди» ― подростки поделятся с читателями Тихвина о своем опыте чтения книг, природы, человека и страны.

В этом году вместе с лидерами чтения Ленинградской области в работе «читающих шатров» примут участие художник Михаил Бычков, поэт Сергей Махотин, прозаик Екатерина Мурашова, редактор Александра Литвина и историк Ольга Щеглова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-05-2023, 17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
8-02-2021, 15:15
Форум «Ладога» меняет формат
17-06-2022, 15:18
Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке
17-02-2020, 19:28
Конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей – 2020»
16-06-2023, 12:47
Петербургские школьники могут исполнить свою мечту и стать ведущими шоу!
29-08-2022, 13:26
К началу учебного года Исторический парк подготовил квест-путешествие по Древней Руси из варяг в греки

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 11:26
Во Фрунзенском районе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
0
83
Сегодня, 11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе
0
63
Сегодня, 10:36
В Сосновом Бору подросток на питбайке въехал в дерево
0
131
Вчера, 12:07
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
Наверх