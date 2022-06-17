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Питерец.ру » Культура » Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке

Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке

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27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке

22 июня в 15.00 в Историческом парке пройдет кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили", премьера которого состоялась 7 мая 2022 года в Москве.
Сегодня как никогда важно говорить о патриотизме и сохранять память о героях нашей Родины.
Над проектом работали в течение трех лет. Более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной войны приняли участие в съемках. К сожалению, многих из них уже нет в живых, но еще остались те, кто из первых уст может рассказать свою историю.
Героический подвиг этих людей позволяет нам жить сегодня и воспитывать новое поколение. Люди должны помнить и никогда не забывать, какой ценой досталась Победа!
Возрастное ограничение 12+
Вход на кинопоказ свободный

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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