Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке

22 июня в 15.00 в Историческом парке пройдет кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили", премьера которого состоялась 7 мая 2022 года в Москве.

Сегодня как никогда важно говорить о патриотизме и сохранять память о героях нашей Родины.

Над проектом работали в течение трех лет. Более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной войны приняли участие в съемках. К сожалению, многих из них уже нет в живых, но еще остались те, кто из первых уст может рассказать свою историю.

Героический подвиг этих людей позволяет нам жить сегодня и воспитывать новое поколение. Люди должны помнить и никогда не забывать, какой ценой досталась Победа!

Возрастное ограничение 12+

Вход на кинопоказ свободный