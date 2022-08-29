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К началу учебного года Исторический парк подготовил квест-путешествие по Древней Руси из варяг в греки

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72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
К началу учебного года Исторический парк подготовил квест-путешествие по Древней Руси из варяг в греки

В канун нового учебного года Исторический парк «Россия – моя история» подготовил увлекательный квест «Путешествие по Древней Руси: из варяг в греки».

Почувствовать себя древнерусским купцом, помочь дружиннику собраться в поход, узнать, как жили люди древних городов, что можно было купить на новгородском рынке – все это ждет юных путешественников на квесте по маршруту легендарного пути «из варяг в греки».

Торговый путь «из варяг в греки» связывал Русь со Скандинавией и Византией. Он сыграл важнейшую роль в формировании Древнерусского государства и развитии его торговых и культурных связей. В ходе квеста гости в игровой и увлекательной форме изучат маршрут торгового пути «из варяг в греки», познакомятся с историей Древней Руси, а также с жизнью и бытом ее жителей.

Сеансы в 10:00, 14:00, 18:00 (продолжительность 45-60 минут) ежедневно, кроме понедельника.

Квест продлится с 1 сентября по 20 декабря 2022 года.

Для детей от 7 до 12 лет (при сборе группы от 3 человек).

Запись и подробности по телефону: +7 (812) 617-00-90

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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