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Питерец.ру » Общество » Форум «Ладога» меняет формат

Форум «Ладога» меняет формат

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Основной темой форума «Ладога ─ 2021» станет развитие молодежных сообществ, а сам форум в этом году пройдет в 3 этапа.

Основной темой Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога ─ 2021» станет развитие молодежных сообществ, а сам форум в этом году пройдет в 3 этапа.

Перед началом форума все желающие пройдут онлайн обучение, по результатам которого будут отобраны участники очного этапа. Работа с форумчанами продолжится после мероприятия в течение 3-х месяцев. Кроме того, планируется организовать взаимодействие организаторов и участников форума «Ладога» с всероссийскими и окружными  форумами ─ «Выше крыши», «Машук», «ОстроVa», «Байкал», «Амур», «Слет НЛСК».

Справка

Форум «Ладога» ─ главное молодежное событие года в северо-западном федеральном округе. В 2021 году форум пройдет в 13-й раз. Участниками мероприятия станут свыше 700 участников и около 70 волонтеров из разных регионов России.

Форум «Ладога» организует Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, созданный  в рамках региональной программы «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Источник: Администрация Ленобласти
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