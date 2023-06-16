Петербургские школьники могут исполнить свою мечту и стать ведущими шоу!

Стартовал прием заявок на участие в кастинге на роль ведущего.

Проект «Билет в будущее» помогает подросткам определиться с будущей профессий и, самое главное, он дает возможность попробовать себя в ней.

Профессиональные пробы проводятся во всех регионах на площадках партнеров, официальной платформе проекта в личном кабинете школьника, а также в рамках Фестивалей профессий.

Почувствовать себя настоящим специалистом в той или иной сфере успели уже более 1,3 млн российских школьников 6-11 классов.

В этом году проект предоставляет возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе на всю страну. Шок-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, а также в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk..

Первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям - представителям интересных профессий.

Чтобы принять участие в проекте, нужно быть учеником 8-11 классов, иметь опыт публичных выступлений, быть участником проекта «Билет в будущее». Также необходимо рассказать о себе в анкете, перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/64709d2f90fa7b1d5930759a/ и записать видео-визитку с ответами на вопросы:

- Почему должны выбрать вас на роль ведущего?

- Что вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?

Вместе с победителем кастинга будет записано 10 эпизодов, в которых состоится разговор с интересными людьми - профессионалами своего дела. Они поделятся своими историями становления в профессии и помогут участникам проекта повлиять на осознанный выбор.

Запись проекта пройдет в Москве с 10 июля по 9 сентября 2023 года.

Прием заявок осуществляется строго до 30 июня 2023 года.