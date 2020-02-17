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Питерец.ру » Общество » Конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей – 2020»

Конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей – 2020»

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14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Юные ленинградцы исследуют боевой путь ветеранов Великой Отечественной войны

Областные школьники примут участие в общероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей – 2020», запущенном общественным движением «Бессмертный полк России».

В этом году, объявленном президентом страны Годом Памяти и Славы, конкурс приобретает статус международного: его участниками могут стать ребята в возрасте от 11 до 18 лет как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Главная цель мероприятия — сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, приобретение и повышение навыков работы с архивными материалами.

Планируется, что, благодаря конкурсу, школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

До 15 марта участники с помощью открытых архивных источников и семейных архивов исследуют трудовой или боевой путь ветерана и пишут сочинения-рассуждения по предложенным на сайте проекта вопросам. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» по Красной площади.

В прошлом году участие в конкурсе приняли около 10 тысяч ребят из разных регионов России.

Регистрация доступна на сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru.

Источник: Администрация Ленобласти
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