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Питерец.ру » Культура » В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина

В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
С 3 по 6 июня в музеях Ленинградской области пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина.

С 3 по 6 июня в музеях Ленинградской области пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина.

Старт празднику будет дан 3 июня. В музее «Дом станционного смотрителя» посетители смогут посмотреть спектакль «Станционный смотритель» в исполнении актеров Театра «На Литейном» и побывать на экскурсии, а 6 июня принять участие в игровой фольклорной программе «Настоящие деревенские сказки». 

В музее-усадьбе «Суйда», имении прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, 3 июня проведут «пушкинские» экскурсии по усадьбе, а продолжением праздника станет моноспектакль «Пушкин. Роман с музой», стихи и романсы Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Георгия Свиридова, Петра Чайковского и других композиторов, которые сплетутся с элементами кукольного театра в затейливое музыкальное произведение. 

В Домике няни Александра Пушкина» 3 июня пройдет театрализованная концертно-интерактивная программа с песнями, танцами и частушками. В это же время во дворе музея будут работать «Ремесленная слобода» и творческая мастерская с мастер-классами по изготовлению игрушек и украшений в различных техниках, росписи фигурок из солёного теста и декору деревянных сувениров. 

К Пушкинскому празднику присоединится Симфонический оркестр Ленинградской области: 3 июня в 17.00 в Приоратском парке Гатчины совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга под управлением маэстро Михаила Голикова музыканты представят мюзикл «Пушкин. Рок. Любовь» – многожанровое произведение объединяет рок, джаз и рэп. 

6 июня, в день рождения Пушкина, в музее «Приютино» актеры театра «На Литейном» представят программу «Пушкин. Дорожные истории» – спектакль состоит из двух частей по произведениям Александра Пушкина «Станционный смотритель» и «Граф Нулин», а в 16.00 гости смогут присоединиться к экскурсии «Пушкин и Оленины».

Источник: Администрация Ленобласти
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