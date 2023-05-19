Книги и сценарии из разрушенного театра в Мариуполе станут экспонатами выставки о СВО

Депутаты Законодательного Собрания привезли экспонаты для создаваемой выставки о специальной военной операции. Это книги и распечатки сценариев из подвалов разрушенного драматического театра в Мариуполе, агитационные украинские издания, холодное оружие с нацисткой символикой. В фонд выставки их передали Константин Чебыкин, Анастасия Мельникова, Юрий Гладунов и Александр Новиков.
В числе переданных экспонатов есть и литература антироссийского содержания. Например, книга «Крым наш», главный тезис которой – полуостров всегда был украинской территорией. Она издана после того, как Крым вошёл в состав Российской Федерации. По словам парламентариев, при помощи подобной литературы сознание жителей Украины обрабатывалось в русофобском ключе.
Добавим, что ранее депутаты передали в фонд выставки осколки американской ракеты Himars, шевроны «Ленинградского полка» и ряд других предметов. Они были получены от петербургских бойцов, участвующих в СВО.