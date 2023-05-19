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Питерец.ру » Культура » Книги и сценарии из разрушенного театра в Мариуполе станут экспонатами выставки о СВО

Книги и сценарии из разрушенного театра в Мариуполе станут экспонатами выставки о СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты Законодательного Собрания привезли экспонаты для создаваемой выставки о специальной военной операции.

Депутаты Законодательного Собрания привезли экспонаты для создаваемой выставки о специальной военной операции. Это книги и распечатки сценариев из подвалов разрушенного драматического театра в Мариуполе, агитационные украинские издания, холодное оружие с нацисткой символикой. В фонд выставки их передали Константин Чебыкин, Анастасия Мельникова, Юрий Гладунов и Александр Новиков.

– В последнюю поездку в Мариуполь мы спустились в подвал драматического театра. Случайно нашли там книги, сценарии, библии, которые были у людей, скрывающихся там во время боевых действий в городе. Обнаружили театральные кресла – часть декораций. Всё, что возможно, спасли. Когда-нибудь, когда театр восстановят, эти вещи вернутся в его музей, – рассказала Мельникова.

В числе переданных экспонатов есть и литература антироссийского содержания. Например, книга «Крым наш», главный тезис которой – полуостров всегда был украинской территорией. Она издана после того, как Крым вошёл в состав Российской Федерации. По словам парламентариев, при помощи подобной литературы сознание жителей Украины обрабатывалось в русофобском ключе.

– Они этим занимались, начиная с детского сада – создавали образ врага из русских. Мы видели, например, книгу, изданную после 2000 года, о том, как вести подрывную и террористическую деятельность на территории России. Там есть и обоснование таких действий: Российская Федерация слишком большая, не может существовать в нынешнем виде, и её надо разделить, – рассказал Константин Чебыкин.

Добавим, что ранее депутаты передали в фонд выставки осколки американской ракеты Himars, шевроны «Ленинградского полка» и ряд других предметов. Они были получены от петербургских бойцов, участвующих в СВО.

Источник: ЗАКС
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