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Питерец.ру » Культура » Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя

Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ) примет 16 абитуриентов из Мариуполя на обучение по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра». После получения профессии они поступят на службу в труппу Мариупольского драматического театра. Детали организации приемной кампании обсудили на совещании, в котором приняли участие депутат Законодательного Собрания Анастасия Мельникова, ректор РГИСИ Наталья Пахомова, руководитель будущего курса Александр Кладько, и.о. министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков, генеральный директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.

Первый отборочный тур стартует 3 апреля. Он пройдет в дистанционном формате – абитуриентам нужно записать видеовизитки. Лидеры творческого конкурса приедут в Санкт-Петербург для сдачи экзаменов и собеседования. На время поступления молодые люди будут обеспечены жильем и питанием. 

– Мариупольский театр сейчас вступает в новую фазу возрождения. И то, что вы предложили этот проект, является большой поддержкой для нас. Со своей стороны мы должны обеспечить юношей и девушек, которые захотят вернуться, жильем и заработной платой, а художественный руководитель театра – хорошими ролями. Думаю, у нас все получится, – подчеркнул Михаил Желтяков.

Напомним, инициатором набора абитуриентов из ДНР на обучение в РГИСИ выступила Анастасия Мельникова. Идею поддержало Министерство культуры РФ.

– Ребятам пришлось многое испытать, но это не значит, что люди разучились мечтать. Они хотят просто учиться, работать, творить, радоваться искусству.  Духовные ценности, нашу культуру никто и никогда у нас не отнимет. И если есть возможность помочь, мы всегда это сделаем, – отметила Анастасия Мельникова.

Драматический театр в Мариуполе был разрушен националистами батальона «Азов» 16 марта 2022 года. Сейчас петербургские специалисты ведут восстановление здания, а также ремонтируют Мариупольскую камерную филармонию.

Источник: ЗАКС
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