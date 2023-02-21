Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ) примет 16 абитуриентов из Мариуполя на обучение по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра». После получения профессии они поступят на службу в труппу Мариупольского драматического театра. Детали организации приемной кампании обсудили на совещании, в котором приняли участие депутат Законодательного Собрания Анастасия Мельникова, ректор РГИСИ Наталья Пахомова, руководитель будущего курса Александр Кладько, и.о. министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков, генеральный директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
Первый отборочный тур стартует 3 апреля. Он пройдет в дистанционном формате – абитуриентам нужно записать видеовизитки. Лидеры творческого конкурса приедут в Санкт-Петербург для сдачи экзаменов и собеседования. На время поступления молодые люди будут обеспечены жильем и питанием.
Напомним, инициатором набора абитуриентов из ДНР на обучение в РГИСИ выступила Анастасия Мельникова. Идею поддержало Министерство культуры РФ.
Драматический театр в Мариуполе был разрушен националистами батальона «Азов» 16 марта 2022 года. Сейчас петербургские специалисты ведут восстановление здания, а также ремонтируют Мариупольскую камерную филармонию.