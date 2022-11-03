Институт сценических искусств подготовит актеров для театра Мариуполя

По информации депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой, достигнута договоренность с Российским государственным институтом сценических искусств о подготовке актеров для драматического театра Мариуполя. Студентами смогут стать жители ДНР и ЛНР. Планируется, что для них будут выделены квоты на курсе актерского мастерства. В настоящее время для решения вопроса ведутся переговоры с Министерством культуры РФ.
О решении института поддержать сферу искусств города-побратима было заявлено в ходе визита петербургских парламентариев Константина Чебыкина, Анастасии Мельниковой и Павла Иткина в Мариуполь.
Напомним, здание драматического театра было разрушено националистами «Азова» 16 марта. Сегодня петербургские специалисты ведут восстановление объекта. Также петербуржцы отремонтируют мариупольскую филармонию.