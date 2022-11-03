Институт сценических искусств подготовит актеров для театра Мариуполя

По информации депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой, достигнута договоренность с Российским государственным институтом сценических искусств о подготовке актеров для драматического театра Мариуполя. Студентами смогут стать жители ДНР и ЛНР. Планируется, что для них будут выделены квоты на курсе актерского мастерства. В настоящее время для решения вопроса ведутся переговоры с Министерством культуры РФ.

– Жителям новых российских территорий пришлось многое испытать, но это не значит, что люди разучились мечтать. Да, сейчас в Мариуполе они не живут, а выживают. Но мечта остается – переехать из подвалов в квартиры, просто учиться, работать, творить, радоваться искусству. Духовные ценности, нашу культуру никто и никогда у нас не отнимет. И если есть возможность помочь, мы всегда это сделаем, – сказала Анастасия Мельникова.

О решении института поддержать сферу искусств города-побратима было заявлено в ходе визита петербургских парламентариев Константина Чебыкина, Анастасии Мельниковой и Павла Иткина в Мариуполь.

Напомним, здание драматического театра было разрушено националистами «Азова» 16 марта. Сегодня петербургские специалисты ведут восстановление объекта. Также петербуржцы отремонтируют мариупольскую филармонию.