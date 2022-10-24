Правительство и Законодательное Собрание совместно восстанавливают Мариуполь

Правительство Санкт-Петербурга и Законодательное Собрание продолжают оказывать всестороннюю помощь в восстановлении Мариуполя. На минувшей неделе депутаты Александр Новиков, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин в рамках рабочего визита в город побывали в строительном городке, где базируются петербургские специалисты. Также парламентарии передали гуманитарную помощь приходу, организованному на территории разрушенного родильного дома. В планах Правительства и парламента - восстановление здания разрушенного медицинского учреждения.

– В Мариуполе петербургские специалисты восстанавливают жилье и социальную инфраструктуру. Завершены работы в двух школах, еще одна ремонтируется. Помощь оказывается и в вопросах комплектации учебных учреждений оборудованием. В школы привезли 15 интерактивных досок, 3 пианино, принтеры и другую технику. Ребята в Мариуполе должны получать образование на том же уровне, что и их сверстники в России. На достигнутом останавливаться не собираемся. Вместе мы вернём город к нормальной жизни, – прокомментировал Председатель ЗС СПб Александр Бельский.

Ранее в Общественной приемной петербургского парламента в Мариуполе прошла встреча депутатов с местными жителями. Основной круг вопросов, с которыми обращались мариупольцы, – это просьбы помочь с решением бытовых проблем, отремонтировать разрушенные квартиры и оказать юридическую консультацию в рамках вхождения в правовое поле РФ.